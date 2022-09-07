Прокуратура в ходе мониторинга интернета обнаружила предложение о свободном приобретении оружия Фото: Василий Вахрин

В Адыгее после вмешательства прокуратуры заблокировали сайт с продажей оружия. Ведомство в ходе мониторинга интернета обнаружило предложение о свободном приобретении ружья.

- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», прокуратура направила в суд исковое заявление. По его решению Роскомнадзор ограничил доступ к данному сайту.