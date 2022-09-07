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Общество7 сентября 2022 12:02

В Адыгее после вмешательства прокуратуры заблокировали сайт с продажей оружия

Правительством России не предусмотрена дистанционная торговля ружьями
Валерия ГОДОВНИКОВА
Прокуратура в ходе мониторинга интернета обнаружила предложение о свободном приобретении оружия

Прокуратура в ходе мониторинга интернета обнаружила предложение о свободном приобретении оружия

Фото: Василий Вахрин

В Адыгее после вмешательства прокуратуры заблокировали сайт с продажей оружия. Ведомство в ходе мониторинга интернета обнаружило предложение о свободном приобретении ружья.

- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», прокуратура направила в суд исковое заявление. По его решению Роскомнадзор ограничил доступ к данному сайту.