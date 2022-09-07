На 95 тысяч человек выросло количество самозанятых на Кубани в 2022 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

На 95 тысяч человек выросло количество самозанятых на Кубани в 2022 году. Сейчас регион по показателю занимает первое место в ЮФО и четвертое в стране. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего с начала года в регионе зарегистрировали более 248 тысяч самозанятых.

- Предприниматели видят возможности не только в импортозамещении, но и в удовлетворении внутреннего спроса, который теперь меньше отвлекается на зарубежные позиции. По итогам прошлого года число самозанятых в крае выросло более чем в 3,6 раза и составило 153,1 тысячи человек. С начала 2022 года количество увеличилось на 62% и сегодня составляет почти четверть миллиона человек, - сказал замглавы региона Александр Руппель.

Уточняется, что по числу самозанятых Кубань уступает Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

В настоящее время для предпринимателей доступны льготные займы регионального Фонда микрофинансирования. Самозанятые жители также могут обратиться в краевой Фонд развития бизнеса за поручительством для коммерческих кредитов, услугами по составлению бизнес-плана или проконсультироваться о продвижении продукции на маркетплейсах.