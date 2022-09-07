Ему грозит тюрьма

Ревнивец из Краснодара сжег машину девушки и авто ее предполагаемого любовника. Все произошло в минувшие выходные, 4 сентября, на улице Тепличной. Поджигателем оказался 37-летний житель Новокубанска. Мужчина решил отомстить своей бывшей избраннице, облил ее машину бензином и поджог.

Но жестоко ошибся, приняв иномарку, которая была припаркована рядом, за авто ее нового кавалера. Его он тоже поджег. Наутро хозяйка машины и ее сосед отправились в полицию.

- Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого. Есть неопровержимые основания считать его таковым. Ущерб от его действий составил больше 1 млн рублей. Расследование продолжается, - сообщили "КП" - Кубань" в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Санкции по предъявленной несчастному влюбленному статье предусматривают до пяти лет тюрьмы.