В Краснодаре из-за бесхозной сумки оцепили остановку

На место очевидцы вызвали сотрудников полиции.

7 сентября в полицию Краснодара поступило сообщение от прохожего о подозрительном предмете, который находился на улице Северная. Как удалось узнать «КП» - Кубань», на скамейке остановки "Филатова" обнаружили спортивную сумку. Именно она вызвала тревогу у краснодарца.

Сам остановочный павильон оцепили с целью безопасности. На место очевидцы вызвали сотрудников полиции.

- Был установлен владелец сумки, никакой угрозы она не представляла, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

С хозяином связались, он забрал свою сумку.