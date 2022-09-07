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7 сентября 2022 13:27

В Краснодаре из-за бесхозной сумки оцепили остановку

Но угрозы она не представляла
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
На место очевидцы вызвали сотрудников полиции.

На место очевидцы вызвали сотрудников полиции.

7 сентября в полицию Краснодара поступило сообщение от прохожего о подозрительном предмете, который находился на улице Северная. Как удалось узнать «КП» - Кубань», на скамейке остановки "Филатова" обнаружили спортивную сумку. Именно она вызвала тревогу у краснодарца.

Сам остановочный павильон оцепили с целью безопасности. На место очевидцы вызвали сотрудников полиции.

- Был установлен владелец сумки, никакой угрозы она не представляла, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

С хозяином связались, он забрал свою сумку.