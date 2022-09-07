В Краснодаре достраивают 18 проблемных многоэтажек Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре достраивают 18 проблемных многоэтажек. Работы на объектах проверили замглавы региона Евгений Наумов, директор Фонда развития территорий Роман Марковский, руководитель департамента по надзору в строительной сфере Максим Карпенко и директор Фонда защиты прав дольщиков края Михаил Варсегов.

Участники выезда побывали в ЖК «Радуга» по улице им. Е. Жигуленко. Три здания здесь готовы в среднем на 30%. Завершить работы планируют осенью 2023 года.

Три дома ЖК «Жемчужина» по улице Шаляпина достроили на 50%. Восстановить права дольщиков первого и второго литеров планируют в 2022 году, а третьего – в первом полугодии 2023.

Уточняется, что проблемные дома завершают при поддержке федерального Фонда развития территорий. Часть объектов планируют сдать до конца 2022 года.

- Чтобы привлекать федеральные средства на достройку, по поручению губернатора из краевого бюджета с 2019 года мы уже внесли 2,5 млрд рублей. Еще 1,2 млрд предусмотрели в качестве взносов на 2023 год. Вместе с федеральными деньгами сумма на завершение строительства и выплату компенсаций составила почти 18 млрд рублей, - отметил Евгений Наумов.