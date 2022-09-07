В ходе урока ребятам рассказали о правах гражданина России,а также обсудили вопросы о проблемах молодежи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее для школьников провели урок парламентаризма. Мероприятие провели члены Молодежного парламента при Госсовете - Хасэ РА.

- Наша главная задача — представлять интересы молодого поколения Адыгеи в диалоге с властью, участвовать в реализации молодежной политики, – подчеркнула председатель молодежного парламента при Госсовете-Хасэ РА Эвелина Ананникова.

В ходе урока ребятам рассказали о правах гражданина России, а также обсудили вопросы о проблемах молодежи. Одной из важных тем для диалога стало отсутствие досуговых мест в республике, где подростки могли бы проводить свободное время.