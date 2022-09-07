Автопробег в поддержку Российской армии и жителей Донбасса пройдет на Кубани

Всероссийский автопробег пройдет с 11 по 24 сентября Фото: admkrai.krasnodar.ru

Автопробег в поддержку армии России и жителей Донбасса пройдет на Кубани. Участники всероссийской акции посетят край 18 сентября, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Автоколонна отправится из Москвы 11 сентября. 18 сентября водители прибудут на Кубань - ветераны и сотрудники ДОСААФ РФ в этот день возложат цветы к памятнику воинам-казакам 4-го Гвардейского Кубанского кавалерийского корпуса в станице Кущевской. После этого автоколонна поедет в Анапу – город воинской славы.

Уже 19 сентября водители передадут гуманитарную помощь добровольцам – участникам специальной военной операции. Часть груза направят жителям ДНР и ЛНР.

Уточняется, что всероссийская акция продлится до 24 сентября.

- К автопробегу присоединятся машины оборонной организации из других муниципалитетов Краснодарского края, - уточнили в пресс-службе краевой администрации.