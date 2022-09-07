Неизвестные представились сотрудниками крупной финансовой организации Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Майкопского района лишился 160 тысяч рублей после разговора с мошенниками. Неизвестные представились сотрудниками крупной финансовой организации.

- Под предлогом начисления бонусных баллов на крупную сумму в счет ранее приобретенных товаров незнакомцы вошли в доверие к потерпевшему и убедили его не терять возможность быстрого заработка, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Мужчина попался на крючок аферистов и выполнил все указанные действия. Житель республики понял, что наткнулся на мошенников, когда не обнаружил денежных средств на своем счету.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», по данному факту проводятся мероприятия с целью установки причастных лиц.