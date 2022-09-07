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Общество7 сентября 2022 13:26

Житель Майкопского района лишился 160 тысяч рублей после разговора с мошенниками

Злоумышленники использовали популярную схему для получения денег
Валерия ГОДОВНИКОВА
Неизвестные представились сотрудниками крупной финансовой организации

Неизвестные представились сотрудниками крупной финансовой организации

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Майкопского района лишился 160 тысяч рублей после разговора с мошенниками. Неизвестные представились сотрудниками крупной финансовой организации.

- Под предлогом начисления бонусных баллов на крупную сумму в счет ранее приобретенных товаров незнакомцы вошли в доверие к потерпевшему и убедили его не терять возможность быстрого заработка, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Мужчина попался на крючок аферистов и выполнил все указанные действия. Житель республики понял, что наткнулся на мошенников, когда не обнаружил денежных средств на своем счету.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», по данному факту проводятся мероприятия с целью установки причастных лиц.