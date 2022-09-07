При помощи сервиса «Покупай со Сбером» жители Кубани и Адыгеи оформили почти 3,5 тысячи кредитов

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

С начала 2022 года в Краснодарском отделении Сбербанка оформили около 3,5 тысячи кредитов на общую сумму 166 млн рублей в рамках POS-кредитования.

Такой кредит можно получить в магазинах электрооборудования для дома, мебели, обуви, автомобильных аксессуаров, сотовых телефонов и сопутствующих товаров. В настоящее время к сервису «Покупай со Сбером» подключено 1,4 тысячи партнеров банка.

Удобство сервиса заключается в том, что клиенты Сбера могут прямо на кассе торгового центра или магазина оформить заявку, получить рассмотрение запроса и подписать документы онлайн без участия в процессе сотрудников или партнеров банка. Рассмотрение заявки занимает не более трех минут.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Сбербанк внедрил POS-кредитование в 2020 году. Этот способ получения кредита уже давно стал привычным и удобным для покупателей. Чтобы воспользоваться сервисом «Покупай со Сбером» достаточно при себе иметь банковскую карту Сбера. Процесс полностью электронный».

Подробности на сайте банка.