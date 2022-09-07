За смертельное отравление двоих мужчин угарным газом в Новороссийске осудили мастера оборудования

Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП

В Новороссийске вынесли приговор мастеру оборудования за смертельное отравление двоих мужчин угарным газом. Специалисту назначили три года тюрьмы, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В обязанности мастера входило проверять дымоходы, вентиляцию и отопительные печи в многоэтажках на набережной им. Адмирала Серебрякова и улице Челюскинцев.

- Подсудимый не обеспечил проведение подчиненными ему бригадами и отдельными рабочими периодической проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов жилых домов, в результате чего не были выявлены нарушения норм и правил технической эксплуатации газовых приборов, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В апреле 2019 года из-за ошибок при подключении газового оборудования в одну из квартир через вентиляцию и дымоотвод проник угарный газ. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, проживавший здесь 34-летний мужчина позже умер от отравления.

Случай повторился в июле 2020 года в квартире на улице Челюскинцев. Здесь проживал мужчина вместе с матерью. Женщина пострадала, тем временем ее 26-летний сын от отравления скончался.

В суде мастер признал вину и отказался от показаний.

- Приговором Октябрьского районного суда Новороссийска ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда согласилась с приговором суда первой инстанции, оставив его без изменений, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор вступил в законную силу.