Включить воду планируют к обеду 8 сентября Фото из архива КП

Жители микрорайона Соболевка Сочи в ночь на 8 сентября останутся без воды. Специалисты проведут переключение на новый водовод.

- Проводится комплекс работ по перекладке магистральных сетей, питающих ресурсом сотни жителей микрорайона Соболевка в Хостинском районе. Здесь выявили несколько аварийных участков, негативно влияющих на транспортировку воды. Для повышения надежности водоснабжения решено о прокладке новых водоводов, - сообщили в пресс-службе водоснабжающей организации города.

Уточняется, что на одном из участков уже переложили почти 100 метров разводящих сетей.

- Устанавливаются необходимые камеры переключения и запорно-регулирующая арматура, - добавили в организации.

Так, без воды с 22:00 7 сентября временно останутся жители улиц Пятигорской, Земнухова, Л. Чайкиной, Шевцовой, Тюленина, Громовой, Кошевого и Молодогвардейской.

Вернуть водоснабжение планируют к обеду 8 сентября. Уточняется, что при необходимости организуют курсирование автоцистерн по заявкам. Оставить их можно по телефону 444-05-05.