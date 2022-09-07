В хуторе Усть-Лабинского района Кубани проектируют офис врача общей практики

Анна Минькова посетила с рабочим визитом Усть-Лабинский район Фото: t.me/minkovaanna23

Анна Минькова посетила с рабочим визитом Усть-Лабинский район. Вице-губернатор проверила состояние амбулатории хутора Железного, поликлиники районной больницы и школы №1.

В настоящее время в муниципалитете проектируют офис врача общей практики.

- Здание хуторской амбулатории старое, довольно ветхое, в таких условиях не должны оказывать медицинскую помощь. Для строительства нового офиса со своей стороны мы выделим финансирование, - отметила замглавы региона.

Уточняется, что в регионе усилили программу строительства ФАПов и офисов врача общей практики. Так, за 7 лет на Кубани построили 117 ВОПов и фельдшерско-акушерских пунктов.

Продолжается ремонт Усть-Лабинской поликлиники. Для закупки материалов из-за удорожания дополнительно выделили 21 миллион рублей. Несмотря на работы, медучреждение принимает пациентов - ремонт проводят поэтажно. Обновить поликлинику планируют уже в 2022 году.

Тем временем капремонт уже завершили в школе № 1. В учреждении обновили спортзал, кровлю, мебель и создали «Точку роста».

- Усть-Лабинский район в последние годы начал активно участвовать в различных региональных программах. Только в прошлом году здесь капитально отремонтировали и благоустроили семь школ, - отметила Анна Минькова в своем telegram-канале.