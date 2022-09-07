Купаться уже некомфортно Фото: Виктор КЛЮШКИН

Температура Черного и Азовского морей резко понизилась. Об этом сообщили в Гидрометцентре Краснодарского края.

Самая теплая вода в море относительно других городов на побережье в Сочи. На курорте +24 градуса. На градус ниже море остыло в Новороссийске. В Анапе, Геленджике, Темрюке и Туапсе - от +21 до +22 градусов.

Холоднее всего, как ни странно, купаться 7 сентября будет в Азовском море у берегов Приморско-Ахтарска. Здесь температура морской воды не поднимается выше +19 градусов.

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду на период, который принято считать бархатным сезоном в курортном Краснодарском крае. Теплом она не порадует.