Кубань на 87% готова к отопительному сезону

Подготовка к отопительному сезону на Кубани стартовала в начале марта Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край на 87% готов к отопительному сезону. Подготовку ЖКХ и соцсферы к осенне-зимнему периоду обсудили на заседании краевой межведомственной комиссии под председательством министра ТЭК и ЖКХ Кубани Андрея Прошунина.

- Несмотря на сегодняшние реалии и социально-экономическую ситуацию, уровень подготовки вышел на финишную прямую. В целом регион готов к отопительному сезону на 87%. Мы держим этот вопрос на особом контроле, - отметил глава ведомства.

Уточняется, что муниципалитеты должны завершить ремонт, опробовать системы теплоснабжения и получить паспорта готовности к 1 октября. О работах рассказали представители Белоглинского, Выселковского, Кавказского, Крыловского, Новопокровского, Павловского, Тихорецкого, Апшеронского и Тимашевского районов.

Как отметил Андрей Прошунин, краевое министерство ТЭК и ЖКХ готово индивидуально помочь в сложных вопросах каждому муниципалитету.

Напомним, подготовка к предстоящему отопительному сезону в регионе стартовала в начале марта.