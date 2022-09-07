Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев встретился с лидером партии Сергеем Мироновым

Вениамин Кондратьев и Сергей Миронов провели рабочую встречу. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев встретился с лидером политической партии Сергеем Мироновым. Они обсудили вопросы социально-экономического развития края и предстоящие выборы.

- День голосования, без сомнений, пройдет штатно и максимально прозрачно. Мне приятно в вашем лице видеть настоящего государственника, который четко знает проблемы края и понимает пути их решения, - сообщил Сергей Миронов.

Уточняется, что Вениамин Кондратьев поблагодарил за активное участие в сборе помощи для жителей Донбасса региональное отделение партии «Справедливая Россия – За правду». Краснодарский край отправил на Украину более 1000 тонн гуманитарного груза.

Кроме того, ни одна политическая партия в стране не остается в стороне от ситуации на Донбассе и освобожденных территориях. КПРФ, ЛДПР, соцпартия «Справедливая Россия – патриоты – за правду» направляют гуманитарную помощь в эти регионы.