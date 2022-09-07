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Спорт7 сентября 2022 17:04

Кубанские батутисты стали первыми на Всероссийской спартакиаде

Соревнования проходили 6 и 7 сентября
Мария ЧАЛАЯ
На Всероссийской спартакиаде Краснодарский край стал первым. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Всероссийской спартакиаде Краснодарский край стал первым. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские батутисты стали первыми на Всероссийской спартакиаде. Соревнования проходили в Москве 6 и 7 сентября. 17 спортсменов из разных регионов России состязались в олимпийской дисциплине «индивидуальные прыжки» во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

- Кубанские спортсмены с большим отрывом победили соперников. Они принесли в копилку Краснодарского края 311 рейтинговых баллов. Искренние поздравления нашим батутистам, тренерам и болельщикам с этой блистательной победой, - сообщил заместитель губернатора Александр Власов.

Уточняется, что по итогам мужских и женских финалов Яна Павлова и Дмитрий Ушаков выиграли золото. Обладателем бронзы стала Мария Михайлова.

В общекомандном зачете Краснодарский край занял первое место.