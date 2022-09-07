Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани построят завод по переработке семян масленичных культур. Это поможет создать 400 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 1,4 млрд рублей. К реализации инвестпроекта в Ленинградском районе планируют приступить в 2023 году.

- Экономический рост региона стимулируют инвестиционные проекты. Мы всегда готовы помогать компаниям, которые хотят развиваться или только планируют открыть свой бизнес в нашем крае, - сообщил руководитель департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Василий Воробьев.

Уточняется, что сегодня на Кубани действует 83 меры господдержки для инвесторов. Это гарантии, субсидии, льготы, гранты, займы.

Планируется, что завод построят на площади 12 гектаров. Он будет состоять из пяти цехов глубокой переработки семян масленичных культур. Из них 90% будут составлять семена подсолнечника.

Кроме того, объем производственной мощности составит 1 тысячу тонн сырья в сутки. На предприятии планируют выпускать рафинированное и нерафинированное масло. Также будут производить комбикорма, соусы, консервацию, хозяйственное мыло и биотопливо.