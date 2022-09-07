В Сочи прошел долгожданный дождь. Фото: пресс-служба Сочинского национального парка.

В Сочи Агурские водопады наполнились водой. После продолжительной засухи на курорте наконец-то прошел дождь. Его ждали более двух недель.

- Засухе пришел долгожданный конец. Теперь наполнение Агуры поспособствует восстановлению биоразнообразия реки, - сообщили в нацпарке.

Уточняется, что воды в реке не было больше недели. Сейчас 30-метровый водопад Агурского ущелья уже заполнил чашу озера водой.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Сочи из-за засухи пересохли водопады.