Вице-губернатор Кубани посетила Усть-Лабинский район. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Анна Минькова посетила Усть-Лабинский район с рабочим визитом. Она осмотрела поликлинику центральной районной больницы, амбулаторию в хуторе Железном и школу №1.

- Здание хуторской амбулатории старое. В таких условиях не должны оказывать медицинскую помощь. Мы выделим финансирование, а муниципалитет готовит проект для строительства нового офиса врача общей практики, - сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

В крае максимально усилили программу по строительству фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики. С 2018 года возвели 57 ФАПов, а за последние 7 лет – 117 ВОПов.

Уточняется, что в Усть-Лабинской поликлинике сейчас идет капитальный ремонт. Здесь возникла проблема с удорожанием материалов. Краевые власти решили ее, выделив к 90 млн еще 21 млн руб.

Кроме того, в школе № 1 капитально отремонтировали спортивный зал, обновили мебель, кровлю и создали «Точку роста».