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Общество8 сентября 2022 0:02

В Краснодаре выделили более 13 млн рублей на ремонт десяти школ искусств и творчества

Деньги были выделены из муниципального бюджета
Мария ЧАЛАЯ
На ремонт десяти школ искусств выделили 13 млн рублей. Фото: пресс-служба мэрии Краснодара.

На ремонт десяти школ искусств выделили 13 млн рублей. Фото: пресс-служба мэрии Краснодара.

В Краснодаре выделили более 13 миллионов рублей на ремонт десяти школ искусств и творчества. Деньги направили из муниципального бюджета.

- В Детской школе искусств № 11 имени Арно Бабаджаняна заменили ограждение. Теперь новый забор соответствует современным требованиям антитеррористической защищенности. Работы по замене стартовали летом и закончились перед самым началом учебного года, - сообщила начальник городского управления культуры Ирина Удовицкая.

Уточняется, что в Детской школе искусств № 8 отремонтировали фасад и заменили кровлю. В здании проложили теплоизоляционный слой.

Всего завершили ремонт семи детских школ искусств. Также Центра творчества и досуга поселка Лазурного и двух детских художественных школ.