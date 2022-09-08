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Общество8 сентября 2022 4:55

Жители Адыгеи смогут проголосовать на выборах из дома

Такая возможность будет действовать на протяжении всех дней голосования
Валерия ГОДОВНИКОВА
Подать заявку на домашнее голосование можно до 14 часов 11 сентября

Подать заявку на домашнее голосование можно до 14 часов 11 сентября

Фото: Александр ГЛУЗ

В Адыгее с 9 по 11 сентября будут проходить выборы. У жителей республики есть возможность отдать свой голос, не выходя из дома.

- Если избиратель не готов приехать на участок, то можно проголосовать на дому. Мы уже начали принимать заявки на вызов избирательной комиссии для домашнего голосования, – рассказала заместитель председателя ЦИК Адыгеи Елена Майор.

На каждом участке закреплено от одной до трех машин, которые во все дни выборов будут курсировать к домам для соблюдения всех требований во время голосования. В этом году в республике пройдет 43 избирательные кампании.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», подать заявку на домашнее голосование можно до 14 часов 11 сентября. Чаще всего такой способ выбирают пожилые жители и люди с ограниченными возможностями.