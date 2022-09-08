Жители Адыгеи смогут проголосовать на выборах из дома

Подать заявку на домашнее голосование можно до 14 часов 11 сентября Фото: Александр ГЛУЗ

В Адыгее с 9 по 11 сентября будут проходить выборы. У жителей республики есть возможность отдать свой голос, не выходя из дома.

- Если избиратель не готов приехать на участок, то можно проголосовать на дому. Мы уже начали принимать заявки на вызов избирательной комиссии для домашнего голосования, – рассказала заместитель председателя ЦИК Адыгеи Елена Майор.

На каждом участке закреплено от одной до трех машин, которые во все дни выборов будут курсировать к домам для соблюдения всех требований во время голосования. В этом году в республике пройдет 43 избирательные кампании.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», подать заявку на домашнее голосование можно до 14 часов 11 сентября. Чаще всего такой способ выбирают пожилые жители и люди с ограниченными возможностями.