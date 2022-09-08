В Краснодарском крае на выходных воздух снова прогреется до 30 градусов

Погода в Краснодаре и крае

На Кубань надвигается жара. Но высокие температурные отметки будут держаться только на выходных. С начала следующей недели снова ожидается похолодание. 8 сентября воздух прогреется до 25 градусов.

- 8 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 4-9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 градусов, на Азовском побережье 10-15, днем 20-25 градусов, - сообщили в краевом гидрометцентре.

По прогнозам, 10 сентября столбики на термометрах поднимутся до 27 градусов, а 11 сентября на улице будет 30 градусов тепла.

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