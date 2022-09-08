Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2022 5:01

В Краснодарском крае на выходных воздух снова прогреется до 30 градусов

В регионе потеплеет временно
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Погода в Краснодаре и крае

Погода в Краснодаре и крае

На Кубань надвигается жара. Но высокие температурные отметки будут держаться только на выходных. С начала следующей недели снова ожидается похолодание. 8 сентября воздух прогреется до 25 градусов.

- 8 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 4-9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 градусов, на Азовском побережье 10-15, днем 20-25 градусов, - сообщили в краевом гидрометцентре.

По прогнозам, 10 сентября столбики на термометрах поднимутся до 27 градусов, а 11 сентября на улице будет 30 градусов тепла.

Синоптики рассказали, закончится ли раньше срока бархатный сезон в Краснодарском крае.