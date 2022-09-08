Вениамин Кондратьев призвал рассказать о жизни в Краснодарском крае

Фото: admkrai.krasnodar.ru

85-летие со дня образования Краснодарского края отметят 13 сентября. В 1937 году было принято Постановление ЦИК СССР о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область. В связи с празднованием юбилея губернатор региона Вениамин Кондратьев призвал рассказать в соцсетях о том, что напоминает жителям о Кубани.

- Краснодарский край - один из самых многонациональных и колоритных регионов России. И жителям есть чем гордиться — богатой историей, традициями, успехами в экономике, туристической отрасли, сельском хозяйстве и многим другим. Расскажите вашу историю, историю вашей семьи, предков в соцсетях или поделитесь фотографиями с хештегом #КубаньмояИстория, - написал Кондратьев в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что главная гордость нашего края — это люди.

- У нас проживает много людей разных профессий. Кто-то здесь родился и вырос, а кто-то переехал. Но всех нас объединяет одно — желание делать край лучше, богаче и красивее, - отметил Вениамин Кондратьев.