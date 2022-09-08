Погода в Адыгее 8 сентября 2022: солнечный и безветренный день

Узнали, какой будет погода в Адыгее 8 сентября 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 8 сентября 2022.

В Майкопе 8 сентября ожидается прохладный солнечный день. Максимальная температура воздуха днем +23°C. Ветер западный, 3 м/с. К вечеру температура опустится до +8°C. Осадков на протяжении дня в республиканской столице не предвидится. Ветер южный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет малооблачная. В светлое время суток температура воздуха прогреется до +19°C. День обещает быть безветренным. Порывы будут достигать 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +6°C. Ветер восточный, юго-восточный, 2 м/с.