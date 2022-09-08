В Краснодаре ищут без вести пропавшего 9-летнего мальчика

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В Краснодаре ищут 9-летнего Степана Кондратенко. С 7 сентября 2022 года его местонахождение неизвестно, говорят волонтеры.

- Приметы ребенка: рост 140 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Был одет в черный спортивный костюм с капюшоном, белую майку, голубые кроссовки, - сообщили в «Лиза Алерт».

Всем, кто видел мальчика, просят позвонить по номеру: 8-928-207-27-81. Также можно набрать сразу полицию.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре пропала женщина в черных спортивных тапочках. Уточняется, что на момент пропажи пенсионерка была одета в черную кофту, черные штаны.