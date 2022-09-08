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Общество8 сентября 2022 5:46

Пять троллейбусов изменят маршрут в Майкопе из-за ремонта дороги

Изменения связаны с работами на ул. Пролетарской
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Майкопе с 8 по 9 сентября изменится схема движения пяти троллейбусов

В Майкопе с 8 по 9 сентября изменится схема движения пяти троллейбусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Майкопе с 8 по 9 сентября изменится схема движения пяти троллейбусов. Временные меры связаны с ремонтом дороги на улице Депутатской.

Троллейбусы № 3, № 8 и № 11 будут следовать в оба направления по улице Димитрова, с разворотом через троллейбусное депо, - рассказали в Майкопском троллейбусном управлении. - Троллейбусы № 2 и № 7 будут направляться по улице Димитрова до улицы Юнатов и далее по маршруту.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в течение двух дней движение по улицам Депутатской и Чкалова не будет осуществляться в обоих направлениях.