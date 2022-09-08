Евгений Смелов стал первым приставом из Краснодарского края с правом ношения зеленого берета

Евгений Смелов

Евгений Смелов - младший судебный пристав Краснодара. Он прошел финальные испытания на базе военно-патриотического парка культуры в Московской области и стал обладателем зеленого берета – символа чести, мужества и профессионального мастерства.

- 138 судебных приставов из 73 территориальных органов ФССП России сразились за право ношения зеленого берета. Испытания проводились в пять этапов: 10 повторений упражнения «подъем-переворот», преодоление на скорость 100-метровой дистанции, марш-бросок на 10 километров по пересеченной местности в полной боевой экипировке и с автоматом в руке, стрельба из пистолета Макарова и автомата Калашникова, демонстрация приемов самообороны в поединках по рукопашному бою с профессиональными бойцами, - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Евгений Смелов прошел в финал с двумя напарниками из Краснодарского края. Но зеленый берет получил только он.

- Особую ценность достижению придает тот факт, что Евгений – первый судебный пристав из Краснодарского края, удостоившийся чести носить зеленый берет, - отметили в УФССП.

В Службе судебных приставов Евгений работает с 2009 года. Он – примерный семьянин, счастливый муж и отец, ведет активный образ жизни и серьезно занимается спортом: на его счету немало спортивных наград.