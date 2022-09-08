В школах Кубани после прокурорской проверки устранили все нарушения

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Прокуратура Курганинского района провела проверку в местных школах и выявила ряд нарушений. К учебному году все недостатки были устранены.

- В школе № 1 имени Серова заменили асфальтовое покрытие на всей территории школы, капитально отремонтировали спортивную площадку. В школе № 8 имени Романенко отремонтировали ограждения, завершили капремонт спортивного зала в школе № 15 и № 25 имени Сисева, заменили окна в школе № 18 имени Мануйлова, а также отремонтировали пол в рекреациях средней школы № 12 имени Лазаренко, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кроме этого, после прокурорской проверки удалось оперативно завершить капремонт пищеблока в детсаду № 5 и поставить систему автоматической пожарной сигнализации.

- Благодаря мерам прокурорского реагирования удалось значительно увеличить размер выделяемых на устранение нарушений денежных средств из муниципального бюджета, - отметили в ведомстве.