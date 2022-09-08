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Общество8 сентября 2022 7:15

Жителю Адыгеи дали два года тюрьмы за угрозу убить детей знакомой

Приговор вынесен мужчине по двум статьям
Валерия ГОДОВНИКОВА
Нанесенный ущерб составил более 200 тысяч рублей

Нанесенный ущерб составил более 200 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Майкопский районный суд вынес приговор местному жителю. Мужчина угрожал убийством детей и устроил поджог.

- В августе 2021 года житель станицы Кужорской в ходе ссоры, размахивая топором и другими подручными предметами в качестве средств запугивания, угрожал убийством детям своей знакомой, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи. - Через несколько дней он прошел во двор потерпевшей и поджег помещение летней кухни.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», причиненный ущерб составил более 200 тысяч рублей. По решению суда мужчине дали два года и четыре месяца тюрьмы. А также взыскали сумму ущерба.