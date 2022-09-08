Жителю Адыгеи дали два года тюрьмы за угрозу убить детей знакомой

Нанесенный ущерб составил более 200 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Майкопский районный суд вынес приговор местному жителю. Мужчина угрожал убийством детей и устроил поджог.

- В августе 2021 года житель станицы Кужорской в ходе ссоры, размахивая топором и другими подручными предметами в качестве средств запугивания, угрожал убийством детям своей знакомой, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи. - Через несколько дней он прошел во двор потерпевшей и поджег помещение летней кухни.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», причиненный ущерб составил более 200 тысяч рублей. По решению суда мужчине дали два года и четыре месяца тюрьмы. А также взыскали сумму ущерба.