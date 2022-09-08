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Общество8 сентября 2022 7:27

Мэрия Краснодара назвала фейковым постановление о пунктах размещения беженцев из Крыма

Документ стали распространять в школах
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Опровержение

Опровержение

8 сентября в школы Краснодара стали приходить письма якобы от администрации города. В сообщениях было вложено постановление о создании в городе пунктов временного размещения беженцев, которые уезжают из Крыма. Мэрия назвала сведения ложными.

- На электронную почту образовательных учреждений города сегодня стали приходить фальшивые постановления администрации Краснодара о создании в городе пунктов временного размещения беженцев, якобы покинувших территорию Республики Крым, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Фейковое постановление

Фейковое постановление

Мэрия официально заявила, что никаких подобных пунктов в городе нет и постановление является грубой подделкой.