Мэрия Краснодара назвала фейковым постановление о пунктах размещения беженцев из Крыма

Опровержение

8 сентября в школы Краснодара стали приходить письма якобы от администрации города. В сообщениях было вложено постановление о создании в городе пунктов временного размещения беженцев, которые уезжают из Крыма. Мэрия назвала сведения ложными.

- На электронную почту образовательных учреждений города сегодня стали приходить фальшивые постановления администрации Краснодара о создании в городе пунктов временного размещения беженцев, якобы покинувших территорию Республики Крым, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Фейковое постановление

Мэрия официально заявила, что никаких подобных пунктов в городе нет и постановление является грубой подделкой.