В Адыгее при загадочных обстоятельствах пропал 12-летний мальчик

Разыскивается Никита Жиров. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района при загадочных обстоятельствах пропал Никита Жиров. 12-летний мальчик вышел 7 сентября из школы, после чего перестал выходить на связь.

- Из особых примет - рост 150 см, нормального телосложения. Волосы светло-русые, глаза серо-голубые, - рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

В день своего исчезновения мальчик пошел в школу в рубашке в черную точку, синих брюках и синих бутсах. Также мог быть одет в спортивную форму - шорты и футболку. Кроме того, у мальчика был черный рюкзак и оранжевый самокат. Если вы знаете, где может находиться Никита Жиров, сообщите по номеру 8 800 700 54 52, звонок будет бесплатным.