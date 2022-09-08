В Хостинском районе Сочи полиция обнаружила квартиру с плантацией конопли

Полицейские обнаружили 15 кустов конопли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Сочи получила информацию о том, что в Хостинском районе мужчина выращивает коноплю. Правоохранители заявились в квартиру к 34-летнему жителю Тверской области. При проверке сведения подтвердились.

-В результате осмотра помещения полицейские обнаружили 15 кустов конопли. Согласно заключению эксперта, изъятые растения являются наркосодержащими, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

В отношении мужчины было составлен административный материал. Жителя Тверской области оштрафовали на 3000 рублей.