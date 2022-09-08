Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2022 7:55

В Сочи дерево упало на припаркованную машину и повредило ЛЭП

Спасатели расчистили проезжую часть
Ангелина НАЗАРЧУК
Автомобиль раздавило. Фото: соцсети

Автомобиль раздавило. Фото: соцсети

В Хостинском районе Сочи в ночь на 8 сентября дерево упало на припаркованную машину. Инцидент произошел рядом с домом № 5 на улице Ломоносовской.

По словам очевидцев, автомобиль полностью раздавило. К счастью, внутри машины никого не было. Также дерево повредило линии электропередач. Местные жители остались без света.

-Никто не пострадал, - сообщают очевидцы. - Спасибо спасателям, которые быстро приехали и расчистили проезжую часть.

Стоит отметить, что на данный момент жильцы пока остаются без света.