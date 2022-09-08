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Общество8 сентября 2022 8:11

Около 1100 тонн мусора вывозят с улиц Сочи ежедневно

Об этом сообщил мэр города
Ангелина НАЗАРЧУК
Улицы убирают каждое утро. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

Улицы убирают каждое утро. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

Улицы Сочи каждое утро приводят в порядок. А ночью рабочие вывозят мусор. Ежедневно собирают около 1100 тонн отходов. Стоит сказать, что это на 200 тонн меньше, чем в курортный сезон.

-Закупим еще семьсот новых контейнеров. Заменим часть изношенных и по просьбам наших жителей установим новые площадки в микрорайонах,- заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По словам главы города, число жалоб от местных жителей и туристов по санитарному состоянию уменьшилось на 20%.