Около 1100 тонн мусора вывозят с улиц Сочи ежедневно

Улицы убирают каждое утро. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

Улицы Сочи каждое утро приводят в порядок. А ночью рабочие вывозят мусор. Ежедневно собирают около 1100 тонн отходов. Стоит сказать, что это на 200 тонн меньше, чем в курортный сезон.

-Закупим еще семьсот новых контейнеров. Заменим часть изношенных и по просьбам наших жителей установим новые площадки в микрорайонах,- заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По словам главы города, число жалоб от местных жителей и туристов по санитарному состоянию уменьшилось на 20%.