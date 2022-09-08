Более 36 млрд рублей на поддержку семей с детьми выделили на Кубани в 2022 году

Многодетным семьям доступны краевой маткапитал и ежегодная выплата на каждого ребенка Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Более 36 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми выделили на Кубани в 2022 году. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Всего семьям Краснодарского края доступны 30 выплат по краевым программа и нацпроекту «Демография». Ежемесячно нуждающиеся при рождении или усыновлении первого ребенка получают 12 тысяч 962 рубля. Сейчас в регионе такое пособие выплачивают более 57,5 тысячи семей.

Кроме того, с июня на Кубани увеличили выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. Теперь почти 140 тысяч семей ежемесячно получают по 12 тысяч 962 рубля.

А семьям, в которых родились третий или последующий дети, предусмотрен краевой маткапитал. Сейчас он составляет почти 140 тысяч рублей.

- В 2022 году его уже получили свыше четырех тысяч многодетных семей. На эти средства родители смогут улучшить жилищные условия или направить деньги на газификацию жилья, обучение, реабилитацию детей в медицинских организациях, - рассказал губернатор.

Более 30 тысяч многодетных семей региона с рождением третьего или последующего ребенка каждый месяц получают на малыша до трех лет 12 тысяч 962 рубля. Уточняется, что для детей, появившихся на свет с 1 января 2022 года, изменен критерий по получению поддержки.

Так, теперь пособием может воспользоваться один из родителей в том случае, если доход семьи ниже двукратного размера прожиточного минимума.

Напомним, многодетным семьям региона доступна и ежегодная выплата. На каждого ребенка рассчитано по 5 тысяч 530 рублей.