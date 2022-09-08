Пострадавшим автовладельцам от потопа в Сочи дополнительно выделили 32 млн рублей

Пострадали более 100 машин. Фото: администрация Сочи

В Сочи пострадали многие машины из-за потопа в ночь на 23 июля. Администрация города начала выплачивать компенсацию автовладельцам. По 100 тысяч рублей будут зачислять до конца 10 сентября. Стоит отметить, что из бюджета Краснодарского края дополнительно выделили 32 млн рублей пострадавшим автовладельцам.

- По поручению главы города Алексея Копайгородского из муниципального бюджета будет осуществлено софинансирование краевых средств, - заявила заммэра Сочи Светлана Калинина.

Ранее сообщалось, что больше сотни машин превратились в груду металлолома. На выплату имеют право малоимущие граждане; малообеспеченные семьи, являющиеся получателями государственной социальной поддержки в виде социального пособия; семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты в категории «трудная жизненная ситуация».