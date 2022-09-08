Вдвое больше, чем в прошлом году. Из Краснодарского края уехало более 17 тысяч человек

С начала 2022 года из Краснодарского края в другие страны переехало в два раза больше человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты Краснодарстата сообщили итоги миграции населения на Кубани. За последние полгода из Краснодарского края уехали 17,1 тысячи человек. Этот показатель почти в два раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года - в 2021-м из региона переехали 9048 человек.

Чаще всего выбирают направления: Таджикистан, Узбекистан, Украину и Армению. Также жители уезжали в Грузию, Абхазию и Афганистан.

При этом, как уточняется, количество выбывших превысило число прибывших в регион на 4160 человек. Из-за границы на Кубань въехали 12,9 тысячи человек. В регион перебирались из Казахстана, Туркмении и Таджикистана.

- Численность постоянного населения Краснодарского края на 1 июля составила 5,67 млн человек, - уточняют в Краснодарстате. - 56% — горожане, 44% — сельские жители.