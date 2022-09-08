На Кубани за сутки выявили 1398 новых случаев заболевания COVID-19

На аппаратах ИВЛ остаются 10 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки зарегистрировали 1398 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 99 детей, самому младшему из которых шесть месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в Краснодаре получено 711 положительных результатов, в Сочи – 87, в Динском районе – 54, в Новороссийске – 46. 38 пациентов прибавилось в Северском районе, 37 – в Тихорецком, 32 - в Армавире, 30 - в Абинском, по 25 - в Красноармейском и Калининском.

В Туапсинском и Ейском муниципалитетах по 24 заболевших, в Геленджике - 23, в Анапе и Белоглинском районе – по 22, в Горячем Ключе - 20, в Кавказском - 18, в Приморско-Ахтарском – 14. По 13 человек заболели в Мостовском и Успенском районах, 12 - в Новокубанском, по 11 - в Славянском, Усть-Лабинском, по 10 - в Каневском, Темрюкском и Тимашевском.

- По 9 новых пациентов в Гулькевичском и Щербиновском районах, 8 - в Крымском, по 5 - в Апшеронском, Тбилисском и Новопокровском, 3 - в Кореновском, по 2 - в Брюховецком, Лабинском, Крыловском и Отрадненском, по одному - в Выселковском, Курганинском, Кущевском и Павловском муниципалитетах, - сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 10 заболевших.