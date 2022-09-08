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Здоровье8 сентября 2022 8:25

На Кубани за сутки выявили 1398 новых случаев заболевания COVID-19

В том числе коронавирус подтвердился у 99 детей
Светлана ОВДЕЙ
На аппаратах ИВЛ остаются 10 пациентов Фото из архива КП

На аппаратах ИВЛ остаются 10 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки зарегистрировали 1398 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 99 детей, самому младшему из которых шесть месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в Краснодаре получено 711 положительных результатов, в Сочи – 87, в Динском районе – 54, в Новороссийске – 46. 38 пациентов прибавилось в Северском районе, 37 – в Тихорецком, 32 - в Армавире, 30 - в Абинском, по 25 - в Красноармейском и Калининском.

В Туапсинском и Ейском муниципалитетах по 24 заболевших, в Геленджике - 23, в Анапе и Белоглинском районе – по 22, в Горячем Ключе - 20, в Кавказском - 18, в Приморско-Ахтарском – 14. По 13 человек заболели в Мостовском и Успенском районах, 12 - в Новокубанском, по 11 - в Славянском, Усть-Лабинском, по 10 - в Каневском, Темрюкском и Тимашевском.

- По 9 новых пациентов в Гулькевичском и Щербиновском районах, 8 - в Крымском, по 5 - в Апшеронском, Тбилисском и Новопокровском, 3 - в Кореновском, по 2 - в Брюховецком, Лабинском, Крыловском и Отрадненском, по одному - в Выселковском, Курганинском, Кущевском и Павловском муниципалитетах, - сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 10 заболевших.