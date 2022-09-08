Для жителей и гостей Краснодара подготовили насыщенную развлекательную программу

В Краснодаре впервые покажут шоу дронов. Мероприятие пройдет уже 25 сентября в День города. Об этом сообщил начальник городского управления по делам молодежи Сергей Мальцев на пресс-брифинге о подготовке и организации молодежной программы к 229-летию Краснодара.

Уточняется, что новое шоу проведут не для замены традиционного салюта. Летательные аппараты запустят в небо в дополнение. Шоу дронов состоится после праздничного концерта на главной сцене.

- Сейчас мы активно прорабатываем вопросы, связанные с организацией шоу. Дроны взлетят в ночное небо и через различные цветовые и анимационные решения покажут театральное представление. Это сюжетная программа с музыкальным аккомпанементом и закадровым голосом. Самое главное - представление будет про наш город, - рассказал Сергей Мальцев.

К слову, в День города для молодежи готовят насыщенную развлекательную программу. 25 сентября на Главной городской площади появится семь тематических площадок, к примеру, творческих, спортивных и даже дизайнерских. Так, городским модельерам предлагают презентовать работы на дефиле на площадке «Креативные индустрии». А на площадке «Garage — sale» свое творчество представят молодые дизайнеры.

Для гостей и участников подготовят фудкорт-зону. Мероприятия состоятся с 13:00 до 19:00.

А после программы для жителей и гостей Краснодара пройдет концерт на главной сцене.