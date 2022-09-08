1 сентября на Кубани учеников приняли девять новых школ Фото: Олег УКЛАДОВ

Корпус начальных классов на 400 мест проектируют в Армавире. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Дополнительный учебный блок построят в школе №4 по улице Азовской, 20. Завершить проект планируют в ноябре, а получить заключение госэкспертизы – к концу 2022 года.

- Трехэтажное здание будет полностью автономно. В нем подготовят столовую, медкабинет, спортзал, помещения для групповых занятий и пост охраны. На территории разместят площадку для линеек и торжественных мероприятий, хозяйственную и физкультурно-спортивную зоны, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, 1 сентября на Кубани учеников приняли девять новых школ. До конца года в крае достроят восемь учреждений, а до конца 2024 года – 29.