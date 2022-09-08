В Краснодаре завершены поиски без вести пропавшего 9-летнего мальчика

Поиски завершены Фото из архива КП

В Краснодаре завершены поиски без вести пропавшего 9-летнегой мальчика. Школьника в краевом центре искали почти сутки.

Как ранее сообщали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края, мальчик ушел из дома 7 сентября, но не вернулся. Родители забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам и полиции.

Спустя почти сутки мальчика удалось разыскать.

- Найден, жив. С ним все в порядке, - сообщили в поисковом отряде.

Где все это время находился 9-летний мальчик, волонтеры не уточняют. Его уже передали родителям.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Адыгее завершили поиски загадочно пропавшего 12-летнего школьника. Мальчика нашли живым и уже передали родителям.