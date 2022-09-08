Спрос на новогодние туры в Сочи резко поднимется в ноябре

Отели забронированы на 25%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ассоциация туроператоров России заявили, что на время новогодних праздников отели забронированы на 25%. По словам экспертов, резкий рост спроса на путевки в зимний период произойдет уже в первую неделю ноября.

- Сейчас россияне стараются воспользоваться акцией осеннего кешбэка и оплачивают отдых на ближайшие даты и межсезонье, - рассказал гендиректор сервиса туроператоров Сергей Ромашкин.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, интерес к горнолыжным курортам в Сочи увеличится на 10-15% по сравнению с 2021 годом. Следовательно, отдых зимой подорожает до 20%.

К слову, большая часть туристов старается покупать путевки ближе к датам заезда.