В Сочи объявили чрезвычайную пожароопасность 5-го класса до 11 сентября

В случае ЧС необходимо сразу звонить по номеру 112. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Сочи объявили чрезвычайную пожароопасность 5-го класса. Предупреждение действуют до конца 11 сентября в предгорной и горной зонах Лазаревского района.

- При выходе на улицу жителям и гостям Сочи рекомендуют принять все необходимые меры предосторожности. По возможности ограничить пребывание на открытом солнце в период с 12 до 18 часов, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Стоит отметить, что разводить костры, сжигать сухую траву и мусор строго запрещено. За несоблюдение правил грозит штраф. В случае ЧС необходимо сразу звонить по номеру 112.