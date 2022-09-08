В здоровом теле – здоровый дух

Фото:AVA Group

Формирование здорового образа жизни на современных спортивных локациях реализует холдинг AVA Group в микрорайоне Бытха. Активисты обратились к администрации холдинга AVA Group с просьбой провести работы по усовершенствованию спортивных площадок микрорайона.

Среда добрососедства, реализуемая холдингом, – это праздники двора, эко-акции по сбору мусора и озеленению дворов и, конечно же, спорт. Более 4000 семей в Сочи участвуют в мероприятиях застройщика. Коммуникация AVA Group и жителей начинается задолго до выдачи ключей, с момента строительных работ на площадке.

В рамках шефской помощи в августе 2022 года начались работы по реконструкции двух футбольных полей в мкр. Бытха. Футбольные поля были построены в 2018 году. В связи с активным использованием и нарушением технологических процессов основной функционал спортивных зон пришел в негодность: требуется полная реконструкция, включая весь спектр работ по водоотведению, укладке искусственного газона, замене прорезиненного покрытия, ворот, разметки, баскетбольных колец, что позволит играть практически в любую погоду. Для удобства болельщиков будет произведена замена зрительских трибун, устройство освещения и ограждения территории. После модернизации в целях бережной эксплуатации спортивного сооружения футбольные площадки планируется передать по договорам безвозмездной аренды в управление спортивной школы (МБУ СШ № 10 Сочи) для организации занятий по футболу для детей.

Вице-президент по стратегическому развитию AVA Group в Сочи Даниил Карбивник считает, что ежедневный спорт – залог здоровья человека. Подавать пример будущему поколению, внимательно относиться к здоровью, с азартом играть в футбол намного удобнее на современных площадках. Особенно важно мотивировать молодое поколение, поддерживать таланты и растить собственных чемпионов.

В 2020 году холдинг AVA Group стал собственником футбольного клуба «Кубань». В 2021 году футбольный клуб вошел в ФНЛ и в течение 2022 года прочно занимает позиции в лиге. Развитие профессионального и любительского спорта является одним из принципов холдинга.

Холдинг AVA Group более 15 лет строит жилые, коммерческие объекты, а также здания общественного назначения. В Сочи AVA Group сейчас реализует два проекта комплексного развития территорий – ЖК «Летний» в микрорайоне Кудепста и ЖК «Кислород» в микрорайоне Бытха.