Для участников организовали один пункт проведения экзамена в Краснодаре Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 выпускников Кубани сдают ЕГЭ по русскому языку повторно. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Экзамен дополнительного периода начался 8 сентября в 10:00. Для участников организовали один пункт проведения в Краснодаре.

- ЕГЭ пишут выпускники, которые по разным причинам не прошли ГИА в основной период и не получили аттестат, - уточнили в пресс-службе министерства.

На написание работы, как и в основной период, дано 3,5 часа.

- Экзамен проводится с соблюдением организационных и санитарно-эпидемиологических мер. Аудитории оборудованы системами онлайн-видеотрансляции, рециркуляторными лампами, сплит-системами, пункт оснащен металлоискателями и бесконтактными термометрами, - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что результаты станут известны не позднее 21 сентября. Вопросы по организации и проведению экзаменов принимают по телефону горячей линии +7(918)189-99-02.