Вениамин Кондратьев

Вениамин Кондратьев поздравил работников юстиции с профессиональным праздником. Министерство 8 сентября отмечает 220-летие образования.

Как отметил губернатор, сотрудники юстиции выполняют важные задачи – госрегистрацию общественных, религиозных организаций и политических партий, контроль и надзор адвокатуры и нотариата. Специалисты рассматривают проекты региональных актов, социально значимых для края.

- За более чем двухсотлетнюю историю министерство подтвердило свою значимость в системе госорганов страны. Менялись задачи и компетенции, но ведомство остается одной из системообразующих структур, обеспечивающих единое правовое пространство. С этой задачей на должном уровне справляется краевое управление Министерства юстиции РФ, - сказал глава региона.