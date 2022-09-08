В Сочи на 350 квадратных метрах тушат горящие кустарники

Пожар тушат. Фото: соцсети

В Лазаревском районе рядом с улицей Российской, 2 около 11:45 загорелись кустарники. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. На место возгорания оперативно приехали специалисты МЧС. Огнеборцы в 11:54 приступили к ликвидации пожара.

- На тушение привлечено 2 автоцистерны и 7 человек личного состава МЧС России, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 13:10 - локализация пожара на площади 350 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что в Сочи объявили режим чрезвычайной пожароопасности 5-го класса до 11 сентября. Разводить костры запрещено.