На Кубани в три раза увеличили господдержку промышленности Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани в три раза увеличили господдержку промышленности в 2022 году. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

Так, вместо 720 миллионов для производств выделили 2,2 миллиарда рублей. По словам замглавы региона, импортозамещающим производствам готовы возместить 30% затрат. На это на ближайшие три года в крае выделили более 1,6 миллиарда рублей.

– Благодаря этому в крае появятся первый в стране завод по производству батареек, технопарк радиоэлектроники, завод по производству комплектующих для сельхозтехники. Сейчас мы также ведем переговоры с производителями приборов наблюдения и комплектующих и лекарственных препаратов. Все эти позиции никогда еще не производили в России, - отметил Александр Руппель.

Напомним, краевой Фонд развития промышленности докапитализировали на 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, не возросли и процентные ставки. Они сохранились на том же уровне - от 0,1% до 4% годовых.

В настоящее время число выданных займов возросло почти в два раза, а сумма – в четыре. Так, для производств импортозамещения доступен новый заем под 0,1% годовых.