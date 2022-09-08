Глэмпинг на горнолыжном курорте Сочи вошел в шорт-лист архитектурной премии

Глэмпинг вошел в шорт-лист архитектурной премии. Фото: администрация региона

Глэмпинг на горнолыжном курорте Сочи жюри проекта АРХИWOOD-2022 выбрало в номинации «Лучший быстровозводимый отель из дерева». Туробъект находится на высоте 1900 метров над уровнем моря. Глэмпинг вошел в шорт-лист архитектурной премии.

- Из 52 заявок в шорт-лист жюри отобрало 13 проектов, среди которых палаточные глэмпинги, классические деревянные дома, быстровозводимые конструкции, этнические парки с арт-объектами, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что до 13 сентября проходит онлайн-голосование. Россияне могут отдать свой голос за понравившийся архитектурный объект.