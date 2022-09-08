Пять пляжей Туапсинского района получили флаги Ростуризма Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района

Пять пляжей Туапсинского района Кубани получили флаги Ростуризма. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Так, трем пляжам - «Ola resort», «Лазурный» и «Босфор» - присвоены «синие флаги». Пляжные территории пансионата с лечением «Импульс» и Центральный пляж бухты Инал категорию «Зеленый флаг».

Всего теперь в Туапсинском районе классифицировано 17 пляжей. Из них восьми вручена наивысшая категория – «синий флаг», пяти – «зеленый флаг», а четырем – «желтый флаг».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что новый пляж «Остров» появится в Сочи. Открыть комплекс планируют 7 - 11 сентября.